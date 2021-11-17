София, , 11:21 — REGNUM В Болгарии стартовала кампания по второму туру выборов президента страны. Об этом 17 ноября со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РБ сообщило Болгарское радио.

Согласно официальной информации, соответствующее голосование состоится 21 ноября. На финишный этап президентской гонки вышли действующий глава болгарского государства Румен Радев и профессор Софийского университета Анастас Герджиков. В течение ближайших трех дней в Болгарии разрешена активная политическая реклама, агитационные материалы будут распространяться до так называемого «Дня тишины» 20 ноября. В данный момент оба кандидата в президенты РБ от каких-либо заявлений отказываются.

Напомним, в первом туре выборов президента Болгарии, прошедшем 14 ноября, Р. Радев получил 49,1% голосов избирателей. Его главный оппонент А. Герджиков завоевал симпатии 22,82% представителей электората.