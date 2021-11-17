Барнаул, 17 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 17 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6 785 человек, причём 29 из них внесены в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Опять поставлен рекорд по числу зараженных — 535 за сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 97 187 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 68 256 человек (+507 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 833 (+9 за сутки), из них 295 подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (20 309 человек, +99 за сутки) и ОРВИ (67 541 человек, +416 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки стало больше на 45 (всего 2818).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 8164 (-468 за минувшие сутки).

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