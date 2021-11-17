Самара, 17 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в убийстве своего отца в Самарской области. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Убийство

По версии следствия, после ссоры обвиняемого с его отцом, фигурант уголовного захотел убить последнего. В материалах уголовного дела указано, что в декабре прошлого года обвиняемый нанес потерпевшему смертельные ранения. Следователи считают, что после этого фигурант уголовного дела скрылся с места преступления на автомашине потерпевшего, а после этого бросил ее, забрав документы и личные вещи погибшего.

«С помощью похищенного из салона транспортного средства сотового телефона с установленным на нем приложением банка мужчина осуществил переводы денежных средств с карты погибшего на свой расчетный счет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что обвиняемый сообщил стражам порядка об обнаружении тела своего отца и создавал видимость беспокойства за него.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить причастность обвиняемого к совершению преступления. В итоге мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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