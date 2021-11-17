Москва, 17 ноября 2021, 11:18 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом в России увеличилось за стуки на 36 626 случаев, сообщили 17 ноября в федеральном оперативном штабе по противодействию заболеванию.
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Днём ранее в стране выявили 36 818 новых носителей вируса. Суммарное число заражений, согласно данным штаба, составляет 9 182 538 случаев.
Среди регионов вновь сменился лидер — первое место вернула себе Москва 2966 новых случаев. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 2793. Впервые в первую тройку регионов вошла Самарская область — 1785 выявленных заражений. Четвёртое место у Подмосковья — 1691.
За сутки в России зафиксирована рекордная смертность от коронавирусной инфекции — 1247 летальных исходов.