Москва, , 11:18 — REGNUM Министерство туризма Израиля с 15 ноября 2021 года официально признало российскую вакцину «Спутник V» и теперь туристы из России смогут въехать на территорию страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Израиль. Хайфа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Однако фактически въезд вакцинированных «Спутником V» граждан РФ станет возможен с 1 декабря 2021 года. Власти страны объясняют это тем, что возникли «трудности технического и юридического характера».

На первом этапе Израиль откроет границы для привитых российских туристов, путешествующих индивидуально. Сроки поездок организованных туристических групп из России пока не объявлены.

При этом отмечается, что Россия не возобновила регулярное авиасообщение с Израилем. В Тель-Авив из Москвы и Санкт-Петербурга летают грузопассажирские самолёты. Но Оперштаб может разрешить прямые рейсы в Израиль до конца ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, разрешая въезд туристам, привитым российской вакциной «Спутник V», Израиль не признает саму эту вакцину.

Читайте подробнее: Израиль разрешает въезд привитым «Спутником», но не признаёт его — «Вести»