Кострома, , 11:26 — REGNUM Костромская область продолжает наращивать темпы вакцинации от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Вакцина © Олег Богатырёв

В период с 8 по 16 ноября прививки сделали 21 тысяча 207 костромичей, что на 27% больше, чем в нерабочую неделю. Для сравнения, в период с 30 октября по 7 ноября вакцинацию прошли 16 тысяч 657 человек.

В общей сложности иммунизацию прошли 61% взрослого населения региона при плане в 80%. Вакцинацией охвачены 247 тысяч 275 человек, 99,2% из них завершили вакцинацию.

Читайте ранее в этом сюжете: В период нерабочих дней костромичи активнее прививались от короанвируса

Читайте развитие сюжета: Санврач: ситуация с COVID-19 в Костромской области стабилизировалась