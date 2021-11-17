Куала-Лумпур, , 11:16 — REGNUM Министерство здравоохранения Малайзии согласовало введение бустерных вакцин на национальном уровне, сообщает Antara.

Флаг Малайзии Eric Teoh

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Вакцинация будет проводиться на национальном уровне, начиная с 22 ноября 2021 года.

Регистрация открыта для людей, пропустивших вакцинацию, а также для молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет, которые не прошли вакцинацию.

На данный момент приоритетом для введения бустерных доз являются здоровье, безопасность и защита.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки выявили 5413 зараженных коронавирусом нового типа.

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