Москва, , 11:15 — REGNUM О приостановке поставок обуви в Белоруссию из-за проблем, связанных с маркировкой, введенной в республике с 1 ноября, уведомили белорусское правительство Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир». Об этом 17 ноября говорится в письме указанных компаний в министерство по налогам и сборам республики, которое приводят «Ведомости».

Ева Гонсалес. Белая обувь. 1880

Отмечается, что представитель белорусского ведомства подтвердил получение письма и указал, что оно в данный момент «находится на рассмотрении».

В своем письме указанные компании сообщают, что во время внесения в локальную систему мониторинга данных о нанесенных на обувь кодах российского образца возникают сложности и система выдает ряд ошибок, которые не дают вводить этот товар в оборот.

Также указывается, что из-за того, что эта проблема является массовой, производителей обуви могут привлечь к административной ответственности по ст. 13.24 белорусского КоАПа (предусматривает штраф до 50% от стоимости предмета нарушения) и потому часть из них, как рассказал изданию один из написавших письмо, была вынуждена прекратить поставки в республику, а часть может прекратить таковые до конца ноября. При этом он не стал называть конкретные компании.

Кроме того, вице-президент Ассоциации предприятий спортивной индустрии (Nike, Adidas, Forward и др.) Дмитрий Вишняков уточнил, что из-за того, что поставки обуви в Белоруссию идут через Россию, производители и импортеры вынуждены два раза приобретать коды — у российского Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и у белорусского оператора «Белбланкавыд».

Помимо того, он добавил, что компании не могут ввезти или выпустить в России немаркированный товар даже в том случае, если он предназначен только для экспорта и пояснил, что зарубежным компаниям также невыгодно перестраивать логистику.