Обнинск, Калужская область, , 11:32 — REGNUM В Обнинске Калужской области 83% сотрудников научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина вакцинировались от коронавируса, 2% имеют активный иммунитет после перенесенного COVID-19. Об этом 17 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Вакцинация от коронавируса в здравпункте предприятия Technologiya.ru

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Вакцинация работников «Технологии» препаратами от новой коронавируснойй инфекции с января 2021 года проходит на территории здравпункта предприятия. Также в целях обеспечения ускоренного темпа иммунизации периодически организуется работа дополнительных пунктов. Ухудшение эпидемиологической обстановки потребовало нарастить темпы вакцинации и довести уровень иммунизации трудового коллектива до 80%. В настоящее время из 2671 привит 2221 сотрудник предприятия, более 300 человек прошли ревакцинацию, 80 имеют иммунитет после перенесенной болезни. Вакцинация в здравпункте на территории «Технологии» позволяет не только проводить иммунизацию без отрыва от производства, но и обеспечивать безопасные условия.

«Технология» — градообразующее и системообразующее предприятие. Мы не можем допустить массовый карантин или перевод сотрудников на дистанционную работу. Поэтому кампанию по вакцинации сотрудников начали первыми в Обнинске. В выполнении этой задачи нас поддержали и администрация Обнинска, и обнинская клиническая больница № 8. Сейчас предприятие имеет высокие показатели по иммунизации, и мы можем выполнять производственные задачи без срывов, так как все работники на своих местах», — отметил Андрей Силкин.

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