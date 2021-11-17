Веллингтон, , 11:32 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн 17 ноября объявила, что жителям Окленда, эпицентра нынешней вспышки коронавируса в стране, будет разрешено покинуть пределы города после нескольких месяцев, проведенных в состоянии локдауна. Однако эпидемиологи и эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что это может привести к распространению COVID-19 в других частях страны. Об этом написала британская The Guardian.

Флаг Новой Зеландии

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17 ноября в стране зарегистрировано 194 новых случая заболевания COVID-19 в сообществе, а также смерть мужчины в возрасте 60 лет с положительным результатом на COVID-19. С начала пандемии в Новой Зеландии умерло 36 человек.

Нынешняя вспышка «Дельта"-варианта коронавируса произошла в Окланде. Однако теперь коронавирус распространяется и в других регионах страны, включая Нортленд, Вайкато и Крайстчерч.