Чебоксары, 17 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Чебоксарах долгострой по улице Гражданская может быть сдан в 2021 году, ход достройки проблемного дома по проезду Соляное будет транслироваться в онлайн-режиме, а по двум проблемным домам в ЖК «Гагарин» чиновники проведут дополнительный анализ. Об этом сообщает минстрой Чувашии по итогам плановой проверки проблемных объектов долевого строительства.

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Были осмотрены проблемные объекты трёх застройщиков: по улице Гражданская, по проезду Соляное и в микрорайоне Кувшинка («Шанхай»).

По данным властей, в доме по позиции 6 на улице Гражданская застройщика-банкрота «Кратонстрой» идёт монтаж, проводятся штукатурные работы, благоустраивается двор. Власти заявляют, что работы на объекте должны быть завершены в 2021 году, рекомендовав подрядчику ускорить работы, в том числе увеличив число рабочих на стройке.

По проезду Соляное (позиция 5) застройщика-банкрота «Алза» работы сдерживали необходимость проведения дополнительных обследований свай. Чиновники отмечают, что по результатам обследования приняты проектные решения, которые «позволяют продолжить строительство объекта», а для дольщиков обещают организовать онлайн-видеотрансляцию хода строительства.

Рабочий выезд завершился посещением объектов в жилищном комплексе «Гагарин» (позиции №№ 1, 2) застройщика «Лидер». По данным строителей, для работы привлечены 30 человек и в настоящее время в позиции № 1 идёт кладка стен на уровне 12-го этажа, в позиции № 2 — устройство входов, полов, отделка стен, монтаж сетей, сбор кабин лифтов, благоустройство территории.

Первый заместитель министра строительства Чувашии Владимир Максимов отметил «недостаточность существующих темпов строительства для завершения и ввода позиций в эксплуатацию» в 2021 году, напомнив, что такие сроки были обозначены застройщиком ещё весной. И поручил сотрудникам дополнительно проанализировать ситуацию с застройщиком, в том числе оценить достаточность финансовых ресурсов и «реальные сроки» достройки объектов.

Напомним, на август 2021 года в Чувашии проблемными жилищными долгостроями числись 14 объектов, из них шесть власти планировали сдать в эксплуатацию в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии по итогам проверки прокуратуры в отношении генерального директора застройщика жилого комплекса «Алые паруса» возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении полномочий и незаконном использовании средств дольщиков.

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