Сидней, Австралия, , 11:23 — REGNUM Выступая на совместной пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, премьер-министр Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) Доминик Перротте и министр полиции Дэвид Эллиот пообещали, что по мере развития пандемии новые полномочия полиции, появившиеся за время с момента появления вируса, будут пересмотрены. Об этом 17 ноября сообщил телеканал Nine News.

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«Единственные санитарные предписания, которые будут продлены, — это те, которые, как я полагаю, абсолютно необходимы … Мы не хотим жить в полицейском государстве», — заявил премьер-министр штата.

В свою очередь министр Эллиот отметил сказал, что полицейским «не нравится» обладать правом штрафовать людей в соответствии с приказами органов общественного здравоохранения.

«Эти полномочия означают, что мы живем в состоянии пандемии», — заверил Эллиот.

Выступая перед журналистами, премьер-министр Перротте также анонсировал увеличение деятельности полиции Нового Южного Уэльса на четыре миллиона долларов.

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