Мельбурн, Австралия, 17 ноября 2021, 11:19 — REGNUM За последние сутки во втором по численности населения штате Австралии Виктория выявили 996 случаев заражения коронавирусной инфекции и девять летальных исходов от последствий COVID-19. Об этом 17 ноября сообщается в Твиттер-аккаунте местного министерства здравоохранения.
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Сейчас 87% жителей штата старше 12 лет считаются полностью вакцинированными от COVID-19. Всего в Виктории было поставлено 4 785 693 прививки.
14 260 человек болеют COVID-19 в активной форме.
За последние сутки в штате было проведено 72 010 тестов на COVID-19.
В настоящее время в больницах Виктории зарегистрировано 357 пациентов с диагнозом COVID-19. Из них 58 человек находятся в реанимации и 35 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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