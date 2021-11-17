Владивосток, , 11:14 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Приморского края Артём Самсонов задержан по подозрению в растлении 11-летнего ребёнка. В отношении депутата возбуждено уголовное дело, сообщает 17 ноября пресс-служба краевого управления СКР.

Задержанный BNews.kz

В ведомстве отметили, что депутату инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Речь идёт о действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет.

Следствие полагает, что подозреваемый во время общения с 11-летним ребёнком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении». Это произошло на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке.

В квартире подозреваемого проводят обыск, свидетелей и потерпевшего допрашивают. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В СКР не сообщили имя задержанного, однако ранее ИА REGNUM сообщало о задержании депутата Заксобрания Приморского края Артёма Самсонова. В региональном парламенте он представляет партию КПРФ.

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