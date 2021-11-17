Челябинск, 17 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Челябинской области директора одной из фирм подозревают в обмане дольщиков жилья. Об этом сообщает региональное управление СКР.

77metrov.ru Дольщики

По данным следствия, в 2016 — 2020 годах женщина заключила с разными гражданами более 40 договоров, на основании которых получила право пользования участком земли на ул. Сулимова в Челябинске для строительства жилья. При этом она не собиралась предоставлять гражданам жильё и благоустраивать территорию.

Сейчас по делу идут следственные действия. Выясняются обстоятельства совершённого преступления. Также решается вопрос об избрании челябинке меры пресечения и предъявлении обвинения.