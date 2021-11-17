Пекин, 17 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В ходе обсуждения в видеоформате тайваньской темы с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что если сепаратисты, выступающие за так называемую «независимость» Тайваня, перейдут «красную черту» или будут провоцировать официальный Пекин, то Китай будет вынужден принять решительные меры. Об этом 16 ноября сообщает Синьхуа, комментируя ход и итоги встречи двух лидеров и отмечая, что в настоящее время вокруг Тайваня отмечается новый виток эскалации напряженности.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Причины кризисной ситуации, сложившейся в Тайваньском проливе, Си Цзиньпин видит в упрямом сепаратизме островных властей и их не прекращающейся опоре на США, которые ведут себя в этой ситуации двусмысленно. «Такие шаги чрезвычайно опасны и равнозначны игре с огнем», — заявил Байдену китайский лидер, напомнив об официальном признании Вашингтоном принципа одного Китая, зафиксированном в трех китайско-американских коммюнике. Американскому президенту также было указано, что приверженность этому принципу неизменно демонстрировали все предыдущие администрации, начиная с установления в 1979 году между странами дипломатических отношений.