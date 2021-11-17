Новосибирск, 17 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Строительство нового моста через реку Обь в Новосибирске ведётся в соответствии с графиком и врамках закреплённых концессионным соглашением сроков. Об этом заявили в пресс-службе Группы «ВИС».

Centrmost.ru Проект Центрального моста в Новосибирске

"Один из основных и самых технологически сложных этапов — надвижка пролётного строения над руслом реки. Его общая длина составит 776 метров, все работы разделены на 16 этапов. Строительный дивизион завершил 11 стадию надвижки, в рамках которой надвинуто 46 погонных метров. Общая длина смонтированного пролётного строения составила 465 погонных метров, это 60% от общей длины. Всего с марта 2021 года собрано 6786 тонн металлоконструкций, включая аванбек. Общая масса пролетного строения — 10 375,8 тонн», — рассказали в организации.

Отмечается, что на правом берегуОбьпродолжаетсясооружение пилона. К сегодняшнему дню монолитное тело правой стойки пилона отлито на высоту60 метров, левой стойки — на48 метров.