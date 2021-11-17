Канберра, 17 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Международная группа исследователей нашла второго пациента, чей организм, по-видимому, избавился от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего СПИД. Ей стала женщина средних лет из Аргентины. Об этом 17 ноября сообщил австралийский телеканал Nine News.

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По словам исследователей, пациентка не получала регулярного лечения, но является редким носителем вируса, который через восемь лет после того, как ей впервые был поставлен диагноз, перестал проявлять признаки интактного вируса в своем теле.

Международная группа ученых написала в журнале Annals of Internal Medicine, что у пациентки, родом из города Эсперанса, Аргентина, не было обнаружено никаких доказательств наличия ВИЧ в большом количестве ее клеток, что позволяет предположить, что она, возможно, естественным образом избавилась от вируса.

Другой пациенткой, которая также вылечилась от ВИЧ естественным путем, стала 67-летняя женщина по имени Лорин Вилленберг, которая проживает в Калифорнии.