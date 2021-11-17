Посёлок городского типа Ольховатка, Воронежская область, 17 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Число погибших детей в результате пожара в Ольховатском районе Воронежской области выросло до пяти, по факту пожара возбуждено уголовное дело, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Пожар

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Как предварительно установлено, пожар произошёл около 06:30 17 ноября в частном доме в селе Костово Ольховатского района.

При тушении пожара были обнаружены тела шести человек — 33-летней женщины и её детей, двух девочек в возрасте четырёх и 10 лет и троих мальчиков, которым было один год семь месяцев, три года и 13 лет.

«Будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью установления точной причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура сообщила, что семья находилась на профилактическом учёте, но была снята с него, а в ноябре этого года мать детей была привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.