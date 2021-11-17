Лондон, 17 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Британский исполнитель Эд Ширан анонсировал коллаборацию с популярной мобильной игрой Pokemon GO. Об этом 17 ноября пишет Eurogamer.

Eva Rinaldi Эд Ширан

https://twitter.com/edsheeran/status/1460638796697976832

Подробности сотрудничества пока не раскрываются. Вероятно, в игру добавят несколько песен певца.

Напомним, что Pokemon GO — это игра, использующая технологию дополненной реальности. В ней геймеры должны ловить покемонов, перемещаясь со своим смартфоном по реальному миру.