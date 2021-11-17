Кызыл, 17 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Арбитражный суд Тувы отклонил иск Тувинской горнорудной компании (ТГРК) к региональному управлению ФАС и Службе по тарифам. Представители компании пытались оспорить решение о признании ТГРК монополистом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Уголь. Тува

Это решение антимонопольной службы позволило властям республики принять указ о снижении отпускной цены на уголь для населения. Выяснилось, что горнорудная компания не имеет конкурентов в Туве, в связи с чем жители вынуждены покупать топливо независимо от цены, которые не раз завышались.

«На себестоимость его относились затраты, не имеющие прямого отношения к производству. Вместе с тем, были случаи, когда ТГРК за пределами республики продавала уголь по цене, гораздо ниже установленной для населения — по 1,7 тысячи рублей за тонну вместо 2,5 тысячи», — отметили в правительстве.

В начале нового отопительного сезона глава республики Владислав Ховалыг подписал указ о снижении цены на уголь с 2696,4 до 2220,1 рубля за тонну. Руководители компании пытались оспорить это решение в суде.

Добавим, что достичь цели полностью власти не смогли из-за перекупщиков, которые начали завышать цены на доставку. В связи с этим, как сообщало ИА REGNUM, глава региона распорядился создать в районах сеть государственных топливных складов, что фактически означает возврат к советскому опыту районных и городских топливных пунктов.