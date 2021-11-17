Вашингтон, 17 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон встретился 16 ноября с помощником госсекретаря США Уэнди Шерман. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В ходе 60-минутной встречи представители двух стран подчеркнули, что сотрудничество Сеула и Вашингтона имеет важное значение для решения глобальных проблем, включая борьбу с пандемией коронавируса и климатическим кризисом, а также обеспечение устойчивости цепочек поставок и восстановление экономики после пандемии.

Стороны также подтвердили готовность активизировать совместные усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также сошлись во мнении о том, что двусторонний союз является «оплотом мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами».