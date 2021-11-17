Ереван, 17 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В настоящее время договорённость о соблюдении режима прекращения огня на восточном направлении между Арменией и Азербайджаном в целом соблюдается, и ситуация в зоне обострения конфликта продолжает быть относительно стабильной. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба армянского минобороны.

Mil.am Здание Минобороны Армении

«По состоянию на 10:00 (09:00 мск) 17 ноября ситуация в восточной приграничной зоне Армении, где накануне армянские позиции подверглись атаке подразделений ВС Азербайджана, относительно стабильная, договоренность о прекращении огня в целом соблюдается», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что за время столкновений 16 ноября азербайджанская сторона «имеет до 70 убитых и раненых военнослужащих, а также значительные потери военной техники, в частности, 4 бронетранспортера БТР, 1 бронетранспортер Sandcat, 5 автомобилей (Камаз, Урал, УАЗ)».

Кроме того, указывается, что с армянской стороны был убит один военнослужащий и еще 13 были взяты в плен.

«В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба в данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих. Две боевые позиции перешли под контроль противника», — добавляется в сообщении.

При этом уточняется, что идут переговоры по урегулированию ситуации и возвращению пленных армянских военнослужащих при посредничестве российской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны сообщили, что в результате обострения ситуации на границе Азербайджана с Арменией семь азербайджанских военнослужащих погибли и еще десять получили ранения.