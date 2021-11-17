Манила, 17 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Действующий президент Филиппин Родриго Дутерте, срок полномочий которого истекает в мае 2022 года, представил в Национальную избирательную комиссию заявку и документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах в Сенат. Об этом 16 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на филиппинские СМИ, отмечая, что Р. Дутерте был избран президентом в 2016 году на шестилетний срок, который по конституции страны не подлежит продлению.

Иван Шилов ИА REGNUM Родриго Дутерте

Сообщается, что в сентябре нынешнего года правящая Филиппинская демократическая партия — Народная власть выдвинула Р. Дутерте на пост вице-президента страны, но в начале октября действующий глава государства отказался баллотироваться и решил выдвигаться в Сенат.

В ходе предстоящих выборов будут избраны президент, вице-президент Филиппин, а также парламентарии и ряд чиновников регионального и местного уровня.