Москва, 17 ноября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В России почти за три года реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано и построено порядка 48 тыс. км дорог. Об этом заявил замглавы Росавтодора Игорь Костюченко на выставке «Транспортная неделя», сообщили в пресс-службе ведомства.

Yarregion.ru Дорога, отремонтированная по нацпроекту

С начал 2021 года было реконструировано 6 тыс. объектов протяженностью более 16,5 тыс. км. Среди приоритетных направлений ― ремонт дорог медицинским, образовательным учреждениям и к объектам туристического кластера.

Начиная с 2020 года, благодаря нацпроекту в регионы России поступило более 1 тысячи единиц нового современного общественного транспорта. Также введено в эксплуатацию порядка 130 объектов — это обходы городов, новые улицы, участки региональных трасс и т. д,

По словам Костюченко, одна из важнейших задач нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — повышение безопасности дорожного движения. В рамках нацпроекта был разработан проекционный пешеходный переход. Дальность видимости пешехода ― 150 метров даже при неблагополучных метеоусловиях.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года площадь всех типов дорожного покрытия в субъектах-РФ — участниках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» превысила 120,9 млн м², это более 86% от всего объема работ.

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