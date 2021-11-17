Стокгольм, 17 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Компания Paradox Interactive «довольна» тем, как идёт работа над игрой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Об этом 17 ноября пишет издание Eurogamer.

Bloodlines2.com Кадр компьютерной игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Сейчас над игрой трудится новая студия, и работа идёт по запланированному графику. Впрочем, Paradox Interactive так и не рассказали, кто стал новым разработчиком проекта.

Напомним, что разработкой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 изначально занималась студия Hardsuit Labs. Однако соглашение с ней было расторгнуто из-за разногласий.