Москва, 17 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Ситуация в экономике стабилизируется и разворачивается в сторону позитивного вектора развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал данные Банка России, согласно которым в РФ расширяется кредитование предприятий малого и среднего бизнеса.

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«Курс на повышение ключевой ставки и другие действия ЦБ РФ по усилению контроля за качеством кредитного портфеля банков предполагают стабилизацию рынка кредитования, — сказал экономист. — С другой стороны, стабилизация в экономике, связанная с повышением деловой активности и потребительского спроса, усиливает оптимизм представителей малого и среднего бизнеса и, соответственно, ускоряет рост спроса на кредитование. То, что малый и средний бизнес сегодня начинает брать кредиты преимущественно на развитие, говорит о том, что ситуация в экономике стабилизируется и разворачивается в сторону позитивного вектора развития».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ за девять месяцев портфель кредитов крупным компаниям вырос на 7%, а портфель кредитов МСП — на 26%.