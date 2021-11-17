Тбилиси, 17 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Грузии с января по октябрь 2021 года составил $11,3 млрд, что на 23%% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в предварительном отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном на сайте организации.

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По данным Грузстата, объём экспорта из Грузии за указанный период составил $3,4 млрд, что на 24,9% больше, чем в прошлом году. Объём импорта в страну вырос на 22,3% и составил почти $8 млрд.

Сообщается, что дефицит торгового баланса Грузии составил почти $4,6 млрд. Его доля в общем торговом обороте — 40,2%.

Крупнейшими торговыми партнёрами Грузии стали за отчётный период Турция (торговый оборот $1,48 млрд), Россия ($1,14 млрд) и Китай ($1,07).

Напомним, в начале 2020 года, когда стали вводить карантинные ограничения, объём внешнеторгового оборота Грузии начал падать. Ситуация изменилась в лучшую сторону для страны с апреля 2021 года. Объемы экспорта, по данным Грузстата, растут в основном благодаря продаже за рубеж полезных ископаемых, вина и минеральной воды.