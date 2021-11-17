Набережные Челны, Татария, , 12:30 — REGNUM В Набережных Челнах таксисты устроили забастовку после введения агрегаторами новых требований. По словам водителей, им теперь не известен конечный адрес маршрута клиента, а для того, чтобы узнать, куда нужно вести пассажира, придется платить.

Такси Leonid Mamchenkov

Накануне утром на парковке возле одного из торговых центров города собралось более 50 человек. По мнению таксистов, их работу делают неудобной и лишают части заработка.

«По официальным источникам «Яндекса» мы зарабатываем от 420 до 450 рублей в час. По факту может так и выходит, но давайте сделаем простую математику. Обычный десятичасовой рабочий день на 450 умножаем, у нас получается 4500», — цитирует одного из водителей «Татарстан-24».

После вычета стоимости бензина, аренды автомобиля, комиссии агрегатору дневной заработок снизился в четыре раза, утверждают таксисты.

«Мы получаем 26 400 за десятичасовой рабочий день. И здесь мы еще не учитываем, что машину нужно регулярно мыть, иногда химчистить, надо переобувать колеса, подкачивать колеса, заливать омывайку. В процессе, чтоб не отрываться, где-то заехать перекусить. И в конечном итоге получается, что получаем мы очень не много», — отметил один из протестующих водителей такси.

Для того, чтобы получить прибыль, агрегаторы вынуждают работать по 14 часов в день.

«Яндекс» нас вынуждает работать не 10 часов, даже не 12. Чтобы что-то принести домой, в семью, надо работать порядка 14, а то и больше часов, если ты на аренде», — разъяснил один из участников акции.

Водители такси утверждают, что о нововведениях их никто не уведомлял. Никакой подготовительной работы с ними не проводили.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в средствах массовой информации всё чаще появляются сообщения о некачественных услугах со стороны группы компаний «Яндекс».

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