Пекин, , 10:57 — REGNUM В центре внимания китайских СМИ находятся итоги состоявшихся переговоров в видеоформате председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. Об этом, в частности, 16 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что китайский лидер отметил четыре приоритета в двусторонних отношениях.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Прежде всего Си Цзиньпин предложил двум странам взять на себя ответственность крупных держав в поиске ответов на глобальные вызовы. При этом Китай и США, по его словам, должны придерживаться принципов равноправия и взаимной выгоды. Чувствительные вопросы, по которым имеется непонимание, должны урегулироваться путем диалога и консультаций, не допуская чрезмерных обострений. Также, считает китайский лидер, двум странам следует укреплять координацию по важнейшим международным и региональным вопросам.