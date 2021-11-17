Новосибирск, 17 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Новосибирске на многофункциональной ледовой арене строители завершили остекление двух малых арен. На основной арене установка уникальных витражных систем продолжается. Об этом сообщило региональное правительство.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

Отметим, что всего на объекте предстоит обустроить более 11,7 тысяч кв. м светопрозрачных конструкций.

Напомним, что новая ледовая арена должна быть готова к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.