Каракас, , 10:56 — REGNUM Сборная Перу одержала победу над командой Венесуэлы в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В составе перуанской команды голы забили нападающий Джанлука Лападула и полузащитник Кристиан Куэва. У сборной Венесуэлы отличился форвард Дарвин Мачис.

Сборная Перу занимает пятое место в турнирной таблице, на счету команды 17 очков. Сборная Венесуэлы идёт на 10-м месте с семью очками.

Читайте также: Сборная Боливии разгромила Уругвай в отборе ЧМ-2022