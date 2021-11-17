Чита, , 10:56 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края с привлечением прокуроров всех районов проводит проверку исполнения законодательства в сфере ценообразования на продукты питания. Подробности 17 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Продукты

По последним данным Росстата, на территории края с 8 по 15 ноября выше среднего по стране увеличились цены на свинину (1,28%), яйцо (1,43%), крупу гречневую (1,78), хлеб белый (3,65), огурцы свежие (6,30%), томаты свежие (11,35). Ранее был зафиксирован рост цен на морковь (7,4%), молоко (2,5%), а также ржаной хлеб, творог и детское питание.

«Проверки обоснованности роста цен и возможного картельного сговора продавцов проводятся в различных местах реализации продовольственных товарах — в крупных и мелких магазинах, на рынках. Участие в них также принимают специалисты Федеральной антимонопольной службы и муниципалитетов», — пояснили в прокуратуре.

Помимо прочего, представители надзорного ведомства дадут оценку деятельности органов местного самоуправления, которые должны в полном объеме и своевременно мониторить изменение цен на жизненно важные продукты питания.

Прокуроры предостерегут продавцов о недопустимости нарушений. При наличии оснований будут приняты иные меры реагирования, в том числе, по привлечению виновных к ответственности.

К примеру, в прошлом году в Шелопугинском районе установлен факт сговора двух продавцов, необоснованно повысивших цену на хлеб с 25 до 30 рублей. По результатам проверки цены на хлеб снижены до прежних значений, Федеральной антимонопольной службой предприниматели оштрафованы на 40 тыс. рублей каждый.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Забайкалье значительно увеличились цены на овощи — на 18,7%. Помимо этого, существенный рост цен наблюдался на яйца — на 10,3%, муку — на 6,7%, макаронные изделия — на 5,1%.

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