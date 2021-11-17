Махачкала, , 10:56 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин с рабочей поездкой прибудет 17 ноября в Дагестан. По информации представителя ведомства, планируется проведение закрытого совещания с участием сотрудников СКР по региону и правоохранительных структур.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«В ходе рабочей поездки главный следователь России намерен обсудить вопросы экономической безопасности и расследования в Дагестане резонансных уголовных дел по преступлениям в данной сфере», — пишет «АиФ-Дагестан».

Напомним, в последний раз Александр Бастрыкин был в Дагестане с рабочей поездкой в сентябре 2020 года. Он встретился с бывшим в то время главой республики Владимиром Васильевым и обсудил вопросы противодействия преступлениям в экономической сфере и защиты интересов республики и законных прав граждан.

По итогам поездки он отметил, что, благодаря «совместными слаженными действиями с подразделениями ФСБ и МВД России, удалось добиться положительных результатов по декриминализации Северо-Кавказского региона».

Читайте также: Глава СКР доволен работой силовиков по декриминализации Северного Кавказа