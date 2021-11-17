Москва, , 11:05 — REGNUM Танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская ушла из жизни в возрасте 41 года. Об этом коллега Асмаловской, ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева написала в соцсети Facebook.

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По словам Черняевой, причиной смерти телеведущей стала коронавирусная инфекция. Вакцинацию Асмаловская не проходила.

«41 год. Ковид. Не прививалась», — написала Черняева.

Ведущая «АБВГДейки» напомнила, что на протяжении семи лет Асмаловская была учительницей в телевизионной школе клоунов.

Кристина Асмаловская также участвовала в шоу «Танцы со звёздами» и снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви». В 2012 году по итогам танцевального шоу Асмаловская и актёр Марат Башаров заняли третье место.