Пекин, , 10:53 — REGNUM Стремление китайского народа к лучшей жизни является крупнейшей внутренней движущей силой развития Китая и неизбежной тенденцией истории, и любая попытка остановить эту тенденцию будет отвергнута китайским народом и ни в коем случае не увенчается успехом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает 16 ноября агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Си сделал эти замечания во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом. За прошедшее столетие Коммунистическая партия Китая сохранила свои основополагающие устремления и миссию, заключающиеся в стремлении к счастью китайского народа и возрождению китайской нации. Многое было сделано в этом направлении, но этого далеко не достаточно, и многое еще предстоит сделать, сказал Си.

«Я отложу в сторону свое собственное благополучие и буду соответствовать ожиданиям людей», — сказал Си.

Он напомнил, что, вступая в должность, он публично заявил, что стремление китайского народа к лучшей жизни — это цель, к которой нужно стремиться. Будучи лидером Китая, служить 1,4 млрд китайцев и работать с ними во имя лучшей жизни — это большая задача и большая ответственность, сказал он.