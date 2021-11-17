Лион, Франция, 17 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Экшен-игра Deathloop от студии Arkane стала рекордсменом по количеству номинаций на премии The Game Awards 2021. Об этом 17 ноября пишет VGC.

Скриншот с YouTube Deathloop

Deathloop была номинирована в девяти категориях. Среди них: «Игра года», «Лучшая режиссура», «Лучший сюжет», «Лучший арт-дизайн», «Лучшая музыка», «Лучший аудиодизайн», «Лучшая актёрская работа» (дважды) и «Лучший экшен».

Напомним, что релиз Deathloop состоялся 14 сентября 2021 года. Игра посвящена приключениям мужчины, оказавшегося пленником временной петли.