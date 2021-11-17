Томск, 17 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Томская область получила 9 600 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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Вакцину распределят в мобильные пункты, поликлиники и районные больницы.

Как уточнили в облздраве, привиться однокомпонентным «Спутником Лайт» могут все желающие от 18 лет через полгода после перенесённого COVID-19 или предыдущей вакцинации.

На сегодня этим препаратом привиты 71 459 жителей региона.

Также на этой неделе Томская область получила 18 600 доз вакцины «Спутник V», из них 1 800 доз отправили в Северск.

Всего в регионеот COVID-19 привито 420 883 человека. Оба компонента получили 351 702 человека.

Напомним, за весь период прививочной кампании в регион доставили 513 236 доз вакцины.