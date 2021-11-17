Чита, 17 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. За период с 8 по 15 ноября 2021 года в Чите увеличились цены на бензин автомобильный. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики. Так марки топлива АИ-92, АИ-95, АИ-98 стали стоить дороже на 0,2%. Дизельное топливо подорожало на 1,9%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 1 по 8 ноября 2021 года топливо марки АИ-95 в Чите стало дооже на 0,1%, АИ-92 — на 0,04%.

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