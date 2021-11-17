История вопроса

Преследование властями прибалтийских постсоветских республик диссидентов и гражданских активистов в 2000-е годы вышло на качественно новый Уровень. Против них стали возбуждаться сфабрикованные уголовные дела, в том числе с обвинениями в «отрицании советской оккупации» и «шпионаже».

Самым известным примером уголовного преследования инакомыслящих в Прибалтике стало «дело Палецкиса»: лидера «Социалистического народного фронта Литвы» обвинили в отрицании мифа литовского официоза о событиях 13 января 1991 года у вильнюсского телецентра, согласно которому солдаты Советской Армии якобы убили митинговавших сторонников независимости Литовской ССР. За слова Альгирдаса Палецкиса «свои стреляли в своих» его обвинили в «отрицании советской агрессии», приговорили к крупному штрафу, а в 2018 году арестовали и отправили в тюрьму по обвинению в шпионаже в пользу России на основании голословных показаний свидетеля-педофила. В 2011 году Палецкиса приговорили к шести годам лишения свободы.

Среди находящихся под уголовным преследованием в Литве по обвинению в шпионаже находится общественный активист и книгоиздатель Алексей Грейчус. Спецслужбы Латвии преследуют в уголовном процессе гражданских активистов, защитников «неграждан» и русскоязычных – перед судом предстали экономист и правозащитник Александр Гапоненко, журналист Юрий Алексеев, а также ряд других журналистов и общественных активистов. В Эстонии содержится под стражей правозащитник Сергей Середенко.

