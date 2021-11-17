Москва, 17 ноября 2021, 13:11 — REGNUM Приговор Алексею Грейчусу является откровенной расправой над нелояльным гражданином со стороны правительства Литвы. Об этом 17 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.
«Это откровенная расправа с интеллектуалом, который стоит на позициях Русского мира, поскольку сам Грейчус — этнический литовец», — заявил эксперт.
«Предки смогли укрыть евреев, а вот сам Алексей стал жертвой фашистского режима. Сейчас литовский антифашист ждет полного текста приговора, чтобы можно было подать апелляцию в суд второй инстанции» — заключил политолог.