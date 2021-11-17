Москва, 17 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Утверждён единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщает 17 ноября сайт правительства России.

Цитата из д/ф «Сказки о Маме». реж. Софья Горленко. 2016. Россия Русский Север

Данный список необходим для выплаты компенсаций и предоставления государственных гарантий жителям. Отмечается, что в 1992—1994 годах органы власти вносили в перечень многочисленные изменения, что привело к неоднородности и отсутствию чёткой структуры, а также трудностям в правоприменительной практике. В правительстве напомнили, что на днях указом президента старые нормативные акты были отменены. Поэтому правительство РФ утвердило новый перечень.

Теперь к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тува, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также вся территория Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край.

Жители территорий, вошедших в новый перечень, продолжает получать государственные гарантии и компенсации. Постановление правительства, как и указ президента, вступает в силу с 1 января 2022 года.