Уфа, , 10:56 — REGNUM Башкирия вышла на первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по вводу жилья. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Строительство жилья

По информации Росстата, за 10 месяцев текущего года в республике было введено 2,35 млн кв. метров жилья, что на 22,1% больше аналогичного периода 2020 года. Таким образом, Башкирия вышла на первое место в Приволжском федеральном округе и заняла шестое место среди регионов России по объемам ввода жилья.

«Текущая динамика показывает, что на конец года прогнозируется перевыполнение целевых показателей и значений за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что немаловажная роль в этой части относится не только к принятым мерам на федеральном уровне, в том числе продление программы льготной семейной ипотеки до конца 2023 года, но проводимая работа в Башкортостане по восстановлению прав обманутых дольщиков путем завершения строительства проблемных объектов на территории республики», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры республики Егора Родина, который отметил, что в текущем году в республике достроили и ввели в эксплуатацию семь многоквартирных домов — в Октябрьском, Уфе и Нефтекамске.

Отмечается, что в регионе растет и объем индивидуального жилищного строительства. Так, за 10 месяцев текущего года c учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства, в республике было введено 1,36 млн кв. метров. Это на 20% больше за аналогичный период прошлого года.