Москва, 17 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Одна из причин очередного снижения курса биткоина — это действия Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская.

Биткоин

«Цена биткоина упала ниже 59 тыс. долларов. Одна из причин — это очередные заявления Китая, направленные против майнинга, — сказала Пажинская. — NDRC — Государственный комитет по делам развития и реформ КНР — предупредил о том, что государственные предприятия, причастные к майнингу биткоинов, будут подвергнуты судебному преследованию с высокими штрафами. Также для майнеров, которые продолжают работать в стране, могут ввести повышенные тарифы на электроэнергию».

По ее словам, на стоимость криптовалюты также могло повлиять увеличение продаж и исполнение ордеров.

«Однако есть основания полагать, что это лишь коррекция, поскольку по сравнению с негативным влиянием запретов в КНР в мае, когда стоимость биткоина за сутки упала на треть до 30 тыс. долларов, данное снижение менее значительно. Поэтому биткоин может вырасти к началу 2022 года до 70 тыс. долларов и более», — сказала Пажинская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рынок криптовалют продолжает завоевывать популярность на фоне ускорения инфляции во всем мире и прежде всего в США.