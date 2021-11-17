Мельбурн, Австралия, 17 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В этому году лобстеры будут продаваться по самым низким ценам, которые жители Виктории (юго-восток Австралии) видели за последние шесть лет, поскольку поставщики не смогут экспортировать товар в Китай. По прогнозам, в этом месяце деликатесы будут продаваться по цене всего 70 долларов за килограмм. Об этом 17 ноября сообщил телеканал Nine News.

Лобстер

Цена в 70 долларов за килограмм деликатеса станет самой низкой с 2015 года и вдвое ниже, чем год назад.

Прогнозируемое снижение цен ожидается из-за ограниченного объема авиаперевозок и действующих запретов на импорт в Китае. Поскольку более 90% австралийских лобстеров обычно экспортируются, в этом году на внутреннем рынке будет избыток предложения.

Ожидается, что деликатес в этом году может стать привычным блюдом на обеденных столах многих австралийских семей.