Ла-Пас, , 10:48 — REGNUM Сборная Боливии одержала победу над командой Уругвая в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Боливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В составе боливийской команды дубль оформил нападающий Хуан Арсе. Ещё один гол на счету форварда Марсело Морено.

Сборная Боливии занимает восьмое место в турнирной таблице, на счету команды 15 очков. Сборная Уругвая идёт на седьмом месте с 16 очками.

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