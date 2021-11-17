Баку, 17 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В результате обострения ситуации на границе Азербайджана с Арменией семь азербайджанских военнослужащих погибли и еще десять получили ранения. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба минобороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«В боях погибли семеро азербайджанских военнослужащих, десять ранены», — говорится в сообщении.

Также в минобороны Азербайджана отметили, что в настоящее время ситуация на границе двух стран является стабильной. Помимо того, азербайджанской ведомство опубликовало список погибших.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в армянском минобороны сообщили, что в ходе последних боестолкновений вооружённых сил Армении с ВС Азербайджана с армянской стороны погиб один военнослужащий.