Джакарта, 17 ноября 2021, 10:46 — REGNUM Деловой совет России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провел вебинар на тему развития энергетического сотрудничества, сообщает посольство Российской Федерации в Джакарте.
Стороны также обсудили сотрудничество в области применения ядерных технологий.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва встретилась с министром здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикиным.
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