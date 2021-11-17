Джакарта, 17 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Деловой совет России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провел вебинар на тему развития энергетического сотрудничества, сообщает посольство Российской Федерации в Джакарте.

Sidney KH Страны АСЕАН

Стороны также обсудили сотрудничество в области применения ядерных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва встретилась с министром здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикиным.

Подробнее в материале:В Индонезии обсудили поставку российской вакцины «Спутник V»