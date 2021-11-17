Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Геймеры обнаружили в сборнике игр GTA: The Trilogy — The Definitive Edition ошибку 20-летней давности. Об этом 17 ноября сообщает издание Kotaku.

Компьютерная игра GTA San Andreas

Речь идёт об ошибке, которая увеличивает машину главного героя в несколько раз, если игрок несколько раз нажмёт кнопки «вправо» и «влево». Она присутствовала ещё в оригинальной GTA III.

Добавим, что игроки и критики остались недовольны сборником ремастеров GTA: The Trilogy — The Definitive Edition из-за низкого качества проделанной разработчиками работы.