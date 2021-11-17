Махачкала, , 10:43 — REGNUM В Дагестане произошло ЧП в одном из дошкольных образовательных учреждений. В городе Махачкале сбежал из детского сада двухлетний ребенок, сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Ребенок Ostrana.ru

Информация об обнаружении малолетнего мальчика на улице в столице республики без сопровождения взрослых появилась в соцсети. По факту ЧП сразу были приняты меры и оказалось, что ребенок был воспитанником частного детского сада №55 «Искорка». В отсутствии контроля должностных лиц он покинул территорию на игрушечной машине.

В настоящее время руководитель образовательного учреждения Патимат Магомедова сообщила, что ею предприняты дисциплинарные меры к виновному в инциденте — за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей уволен заместитель заведующего по административно-хозяйственной части.